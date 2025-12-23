Droga e stupra la moglie con altri cinque uomini per oltre 13 anni | un nuovo ‘caso Pelicot’ nel Regno Unito

Un caso di grave violenza sessuale emerge nel Regno Unito, coinvolgendo Philip Young, 49 anni, accusato di aver drogato e abusato della ex moglie Joanne insieme ad altri cinque uomini per un periodo di oltre 13 anni. La vicenda evidenzia problematiche di lungo termine legate alla violenza domestica e alla tutela delle vittime, sollevando attenzione sulle misure di prevenzione e supporto in casi di abusi prolungati.

Un uomo di 49 anni, Philip Young, è accusato di aver drogato e violentato con altri cinque uomini l'ex moglie Joanne per oltre 13 anni. Il 49enne è incriminato per 56 reati sessuali tra abusi, sottomissione chimica, voyeurismo e pedopornografia.

Gb, un uomo ha drogato e fatto stuprare la moglie per 13 anni - Sono sei gli uomini alla sbarra, accusati di oltre 60 reati sessuali commessi ai danni di una sola donna, ex compagna di uno di loro. tg24.sky.it

Prato, droga una dipendente con una minestra e la stupra: fermato x.com

Il caso è quello della giovane che nei giorni scorsi ha avuto il coraggio di denunciare la violenza subita da un uomo di 59 anni, che le avrebbe somministrato, dentro una minestra, la “droga dello stupro” per poi abusare di lei - facebook.com facebook

