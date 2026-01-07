McTominay ha un patrimonio netto di oltre 6 milioni grazie alle sue due società registrate nel Regno Unito

Scott McTominay vanta un patrimonio netto superiore a 6 milioni di euro, grazie alle sue attività imprenditoriali nel Regno Unito. Possiede due società registrate, la Scott McTominay Limited e la Sm Fortress Ltd, che contribuiscono alla sua stabilità finanziaria e alla gestione dei propri interessi professionali e patrimoniali.

Scott McTominay ha due società registrate a suo nome nel Regno Unito, dove gestisce i propri affari: la Scott McTominay Limited e la Sm Fortress Ltd. Le società di McTominay. Come riportato da Calcio e Finanza: La seconda è stata creata nel 2023 ed era sostanzialmente inattiva al momento del deposito del bilancio 2024. La prima, invece, ha depositato nei giorni scorsi il proprio bilancio al 31 dicembre 2024. Una società che va oltre la sola gestione dell’immagine del calciatore. In particolare, infatti, la società presenta immobilizzazioni materiali per circa 1,1 milioni di euro, in larga parte riconducibili ad asset immobiliari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

