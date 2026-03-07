Evade le tasse per 4 milioni di euro | nei guai il titolare di uno chalet di lusso

Un imprenditore di Bolzano, titolare di una gioielleria nel centro storico e di uno chalet di lusso in Val Pusteria, è stato coinvolto in un procedimento legale per aver evaso circa 4 milioni di euro di tasse. L’indagine ha portato alla scoperta di una vasta evasione fiscale, coinvolgendo le attività commerciali gestite dall'uomo nella regione. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Ammonta a quasi 4milioni di euro il valore complessivo dell’evasione fiscale commessa da un imprenditore di Bolzano titolare di una gioielleria del centro storico del capoluogo e di uno chalet di lusso in Val Pusteria. Nel corso dell’ispezione – si legge in una nota – le fiamme gialle hanno riscontrato una tenuta della contabilità formalmente ineccepibile. A mancare, invece, erano le dichiarazioni annuali dei ricavi ottenuti dalle due attività commerciali e, di conseguenza, anche i versamenti dell’Irpef quantificati in oltre 800.000 euro totali. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Trento cresce e sfiora i 120 mila abitanti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

