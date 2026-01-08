Atletica leggera campionato italiano Aics Indoor Master Quattrini d’oro nei tremila metri

Dal 3 al 5 gennaio, il PalaCasali di Ancona ha accolto il 7° Campionato italiano Aics Indoor Master, un evento importante nel calendario dell’atletica leggera nazionale. Durante la manifestazione, Quattrini si è distinto conquistando due medaglie d’oro nei tremila metri, confermando il ruolo di protagonista tra gli atleti master. Un’occasione di confronto e crescita per gli atleti italiani in un contesto di elevata competitività.

Dal 3 al 5 gennaio, il PalaCasali di Ancona ha ospitato il 7° Campionato italiano Aics Indoor Master, appuntamento di rilievo per l’ atletica nazionale. Presente, come da tradizione, il Gruppo Podistico Lucrezia, che ha schierato 16 atleti impegnati complessivamente in 24 gare, ottenendo risultati di assoluto prestigio. La spedizione torna a casa con sei titoli italiani Aics, oltre a 9 secondi posti e 5 terzi posti, confermando l’ottimo stato di forma del gruppo. A salire sul gradino più alto del podio sono stati: Emma Maiolini, campionessa italiana categoria Cadette nei 60 metri con il tempo di 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica leggera, campionato italiano Aics Indoor Master. Quattrini d’oro nei tremila metri Leggi anche: Atletica leggera. Il senese Fabrizio Finetti stupisce ancora. E’ campione d’Europa di salto in alto Master: "Stacco qualche giorno e poi ricomincio» Leggi anche: ATLETICA LEGGERA MASCHILE E FEMMINILE. Campionato regionale "Uisp»: titolo toscano per Fadda e per la Girleanu Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Atletica leggera, campionato italiano Aics Indoor Master. Quattrini d’oro nei tremila metri; L'11 gennaio torna il Cross della Vallagarina; La 100 km del Passatore torna sede del campionato italiano; Revello e Bagnolo ospiteranno i Campionati italiani 2026. Caorle capitale dell'atletica leggera con i campionati italiani - É stata ribattezzata così l'edizione numero 115 degli Assoluti di Atletica Leggera. rainews.it Il magazine Atletica, l'ultimo numero 2025 - Chi, se non Nadia Battocletti, in copertina sul quarto e ultimo numero dell'anno del magazine Atletica, edito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. fidal.it

Due eventi di campionato italiano in Abruzzo nel 2026 - E’ alle porte la stagione invernale, scandita da appuntamenti di corsa campestre, indoor e lanci lunghi (martello, disco e giavellotto). fidal.it

TUTTI AL CAMINO… … c’è una nuova Befana in città! Riconoscete chi è Indizio: non avrà più bisogno delle sue gambe per saltare gli ostacoli! #ItaliaTeam Federazione Italiana di Atletica Leggera - facebook.com facebook

Atletica Italiana (@atleticaitalia) / Posts / X x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.