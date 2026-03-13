arbeloa ha demolito tatticamente guardiola con i lanci di courtois per valverde el pais

Alvaro Arbeloa ha messo in difficoltà l’allenatore di una squadra di calcio, utilizzando i lanci di Courtois per trovare Valverde. La strategia ha impedito al tecnico avversario di sviluppare le sue soluzioni offensive, dimostrando come le scelte tattiche possano influenzare il corso della partita. La partita si è svolta sotto lo sguardo di osservatori e appassionati, interessati a capire le mosse in campo.

Si, suona tremendamente strano dirlo, ma Alvaro Arbeloa ha ingabbiato un veterano come Pep Guardiola. La chiave? L’hombre del partido: el Pajarito Valverde. Il punto del Pais. La tattica di Arbeloa e la funzione di Valverde. El Pais: Courtois, al 7’ minuto, ha eseguito il primo rinvio lungo, verso la fascia destra, nella metà campo del City, dove Valverde ha toccato il pallone di testa sopra O’Reilly. Non è sembrato nulla di speciale, solo una scelta in più. Dieci minuti dopo, il belga ha dovuto battere una punizione dalla propria area. Ha guardato Vinícius sulla sinistra, ma alla fine ha indirizzato di nuovo verso la stessa zona di Valverde, che è riuscito ancora una volta a prenderla davanti al terzino inglese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

