Il Real Madrid del sacrificio si distingue per impegno e solidità. Mai prima d’ora il club ha mostrato un approccio così attento alla fase difensiva, con un pressing costante e organizzato. Durante la recente partita di Champions, la squadra ha dimostrato determinazione e sacrificio, recuperando palloni e respingendo gli attacchi avversari. Questo atteggiamento, apprezzato anche da tifosi e commentatori come Arbeloa, rappresenta l’essenza del Real Madrid più autentico.

Il Real Madrid non ha mai fatto un pressing così costante e ben fatto. Non è mai stato così attento alla fase difensiva e quando martedì in Champions Kylian Mbappé ha perso il pallone al limite dell’area e il Monaco è partito in contropiede, si è lanciato in un inseguimento furioso di 80 metri fino all’area di Courtois dove, nove secondi dopo lo scatto, all’altezza del dischetto del rigore, ha intercettato il cross di Coulibaly. Il Madrid vinceva già 5-0. ll Bernabéu è esploso in un applauso scrosciante. Lo scrive El Pais “Nella partita precedente, il pubblico si era lamentato in modo fragoroso, quasi crudele, contro Vinicius. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid del sacrificio è quello che piace al Bernabeu e ad Arbeloa (El Pais)

Real Madrid, prima vittoria di Arbeloa nonostante l’ira del Bernabeu: fischi, pañolada, inviti a Florentino a dimettersiIl primo successo di Arbeloa con il Real Madrid è arrivato contro il Levante, con un risultato di 2-0.

Mbappé show, il Real Madrid ne fa 6 al Monaco. Kvaratskhelia non basta al Psg, crolla il CityI Blancos travolgono i monegaschi ancora privi di Pogba, l'ex Napoli a segno nel ko per 2-1 a Lisbona. 3-1 Bodo a Guardiola, vincono Tottenham e Ajax ... tuttosport.com

Real Madrid, tutto di nuovo facileDalle polemiche alla resurrezione in Champions: Monaco subito travolto. Doppietta di Mbappé e prestazione super di Vinicius tra gol e assist: così i tifosi sono tornati a incitarlo ... tuttosport.com

''Giochiamo nonostante gli infortuni e con i ragazzi che abbiamo, non mi interessa se ci qualifichiamo o no: adesso testa al campionato ed al Real Madrid'' #Mourinho a testa alta protegge il suo Benfica x.com

“Non contate su di me per le telenovelas. Ci sono buone telenovelas, ma sono molto lunghe; se ti perdi uno o due episodi poi perdi il filo”, ha detto Mourinho a proposito di un suo ritorno al Madrid. La panchina del Real Madrid ha sofferto parecchio nell’ulti - facebook.com facebook