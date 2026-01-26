L’articolo di El País evidenzia come il rovescio a una mano, pur diminuendo tra i professionisti, conservi il suo valore distintivo. Il video in cui Taylor Fritz costringe Wawrinka a colpire cinque rovesci consecutivi rappresenta un ricordo di un’epoca in cui questa tecnica dominava con eleganza. Non morirà del tutto, perché la sua diversità e raffinatezza continuano a rendere il colpo unico nel panorama tennistico.

El Paìs scrive che il video nel quale Taylor Fritz costringe a colpire cinque rovesci di fila Stan Wawrinka – “ è un pezzo di passato che si sgretola davanti ai nostri occhi, e un passato migliore: uno che ricorda il dominio lontano ed elegante del rovescio a una mano “. Perché Wawrinka, che ha dato spettacolo agli Australian Open a quasi 41 anni anni, ha annunciato il ritiro. E con lui, scrive il giornale spagnolo, finisce un’era: quella del rovescio a una mano, appunto. “Quando vede arrivare la palla, Wawrinka esegue un’ampia rotazione della spalla di quasi 90 gradi rispetto alla rete, in modo che la sua schiena sia parzialmente rivolta verso l’avversario mentre la sua testa rimane fissa, seguendo la traiettoria della palla; durante questa rotazione, solleva la racchetta sopra il livello della testa, con il gomito alto e il polso rilassato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il rovescio a una mano non morirà con Wawrinka o Musetti: sopravviverà per la sua diversità (El Paìs)

Leggi anche: Lorenzo Musetti sincero: “Non consiglierei il rovescio a una mano a un bambino”

Leggi anche: Musetti-Wawrinka, è battaglia di rovesci ad una mano: Lorenzo vince così

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Jannik Sinner, il rovescio è una sentenza: ecco il primo break della partita contro Duckworth; Musetti: Punto al numero 3. E se dovessi rinascere, non rinuncerei al rovescio a una mano; Wild card, sogni e rovesci: Stan è ancora Stan; IL GRANDE GIOCO: MILANO-CORTINA IL ROVESCIO DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE. VENERDI 23 GENNAIO LA PROIEZIONE AL CSA MAGAZZINO 47 DI BRESCIA.

Musetti: Punto al numero 3. E se dovessi rinascere, non rinuncerei al rovescio a una manoLorenzo in Australia parte contro Collignon: Non l'ho mai affrontato. Devo crescere ancora di più sul veloce ... msn.com

Il servizio di Jannik, il rovescio di Lorenzo, i precedenti: Sinner-Musetti, le chiavi del derbySinner e Musetti in carriera si sono affrontati due volte a livello Atp, e ha sempre vinto l'attuale numero 1: ad Anversa nel 2021 sul veloce indoor e a Montecarlo nel 2023 sulla terra (a Barcellona, ... gazzetta.it

Ubitennis. . Quante probabilità c’erano che in un paese come la Svizzera, 4 anni dopo Roger Federer, nascesse un altro campione slam con il rovescio a una mano Ma questo non ha mai impedito a Stan Wawrinka di scrivere la sua bellissima storia! E il facebook