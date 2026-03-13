Longevità | scienza e fede svelano il segreto della vita

Giovedì 19 marzo alle 16.15 si terrà una riflessione multidisciplinare sulla longevità nella Sala Conferenze della Società Filodrammatica Cremonese. L’evento riunisce esperti di scienza e rappresentanti della fede che discuteranno delle diverse prospettive sul tema. La conferenza si rivolge a chi desidera approfondire le varie interpretazioni sul prolungamento della vita.

Una riflessione multidisciplinare sulla longevità si terrà giovedì 19 marzo alle ore 16.15 presso la Sala Conferenze della Società Filodrammatica Cremonese. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Cremona Duomo sotto la presidenza di Emanuela Zanesi, mira a smontare i luoghi comuni sull’invecchiamento incrociando dati medici, sociali e culturali. Il tema centrale è l’arte di vivere a lungo, analizzato attraverso prospettive che spaziano dalla genetica alla letteratura classica. L’evento non si limita a una semplice conferenza ma propone un approccio integrato dove scienza e umanità dialogano per offrire alla cittadinanza strumenti pratici per comprendere il passare del tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

