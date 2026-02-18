Emis Killa ha annunciato nuove date per il suo tour nei club, portando il suo spettacolo anche in Europa per la prima volta. La causa di questa novità è il successo ottenuto nelle tappe italiane, che ha spinto l’artista a espandere il tour. Le nuove esibizioni si terranno a Barcellona, Parigi e Londra, con spettacoli programmati a maggio. La decisione di includere queste città europee segna un passo importante nella carriera di Killa, che non vede l’ora di incontrare nuovi fan.

Emis Killa aggiunge nuove date live al suo tour nei club che farà anche il suo debutto in Europa. Emis Killa annuncia nuove date per il Club Tour 2026 e per la prima volta in carriera si esibirà anche nelle città Europee! Alla tournée, prevista il prossimo maggio, si aggiungono infatti appuntamenti a Barcellona, Parigi e Londra. I biglietti per le nuove date sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Uno degli artisti più carismatici e tra i più amati dal pubblico rap quando si tratta di esibirsi live, Emis Killa, dopo il successo degli show evento EM15 e EM16, porterà il suo migliore repertorio nei principali club italiani, a partire da sabato 2 maggio 2026 al Concordia di Torino, proseguendo poi domenica 3 all’Hall di Padova, giovedì 7 al Viper di Firenze, venerdì 8 all’Orion di Roma e sabato 9 al Mamamia di Senigallia (AN). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Emis Killa annuncia nuove date al suo tour nei club e debutta in Europa

Leggi anche: Concerti, Emis Killa riparte da Torino: il "Club Tour 2026" debutta al Teatro Concordia

Emis Killa annuncia il Club Tour 2026, previsto per maggio, i bigliettiEmis Killa ha annunciato il suo Club Tour 2026, con date previste per il mese di maggio nelle principali città italiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.