Chiara Ferragni commenta le recenti vicende di Fedez, riflettendo sul comportamento dell’ex marito e sulle percezioni mediatiche. Con parole dirette e sincere, invita a una riflessione sul doppio standard e sulle dinamiche pubbliche e private che coinvolgono le figure pubbliche. Un intervento che mette in luce aspetti spesso sottovalutati, offrendo uno spunto di analisi su temi di attualità e costume.

Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: parole dure sull’ex marito e sul doppio standard mediatico. Ecco lo sfogo dell’imprenditrice digitale distrutta dal pandoro-gate! Leggi anche: Chiara Ferragni è finita? I suoi trucchi svenduti al mercato, ma lei si prepara a riconquistare il mondo Dopo mesi di silenzio forzato, attese snervanti e una tempesta mediatica senza precedenti, Chiara Ferragni torna a parlare. E lo fa con parole che pesano come macigni. Prosciolta dalle accuse legate al cosiddetto pandoro-gate, l’imprenditrice digitale ha scelto di raccontare cosa ha vissuto davvero nei momenti più difficili, puntando il dito contro l’ assenza più dolorosa: quella dell’ex marito Fedez. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chiara Ferragni dice una grande verità su Fedez: e se si fosse comportata lei come ha fatto lui? Apriti cielo!

Chiara Ferragni, la foto con mamma Marina dice tutto. E su Fedez: “Mi sono sentita abbandonata”Chiara Ferragni condivide una foto con sua madre Marina, riflettendo sui recenti momenti familiari.

Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere. Fedez L'addio mi ha fatto male»

