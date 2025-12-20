In vista del Capodanno, puntuale è arrivato il colpo della Guardia di Finanza che ha scoperto due magazzini nell'alta padovana dove venivano conservati fuochi d'artificio in maniera non idonea alle normative vigenti. Ad operare tra Camposampiero e Piombino Dese sono state le fiamme gialle della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Sequestrati 1.300 chili di petardi: nei guai due imprenditori

Leggi anche: Sequestrati 960 chili di sigarette: in tre finiscono nei guai

Leggi anche: Frode fiscale, sequestrati oltre 4,6 milioni a società salernitane: nei guai famiglia di imprenditori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Petardi e fuochi d'artificio stoccati insieme a materiale infiammabile: 1.300 chili di prodotti sequestrati. I controlli della Finanza VIDEO - 300 i chili di petardi e articoli pirotecnici che la guardia di finanza ha sequestrato in due negozi del Cittadellese perché stoccati in modo irregolare ... ilgazzettino.it

Petardi e fuochi d'artificio stoccati insieme a materiale infiammabile: 1.300 chili di prodotti sequestrati in vista del Capodanno - 300 i chili di petardi e articoli pirotecnici che la guardia di finanza ha sequestrato in due negozi del Cittadellese perché stoccati in modo irregolare e pericoloso ... msn.com

Sequestrati 10 chili di petardi e 142 ordigni a Taranto - La polizia ha denunciato due uomini, di 37 e 36 anni, entrambi tarantini, accusati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti di genere vietato. msn.com