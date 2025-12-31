2XKO si prepara al debutto definitivo | data di uscita fissata e arrivo su console e PC

2XKO si appresta a uscire dalla fase di Accesso Anticipato e a fare il suo debutto ufficiale. La data di lancio è ormai alle porte, con l’arrivo previsto su console e PC. Un passo importante per il gioco, che si prepara a offrire un’esperienza completa a nuovi e vecchi giocatori. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla disponibilità e le caratteristiche di questa imminente uscita.

Il momento tanto atteso è ormai vicino: 2XKO è pronto a lasciare alle spalle la fase di Accesso Anticipato per debuttare ufficialmente sul mercato. Riot Games ha confermato che il suo nuovo picchiaduro free to play sarà disponibile dal 20 gennaio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e PC. La comunicazione è arrivata tramite un trailer ufficiale, successivamente reso non pubblico, ma che ha comunque chiarito senza dubbi data di lancio e piattaforme supportate. Dall’Accesso Anticipato al lancio completo. Il percorso di 2XKO è iniziato il 7 ottobre 2025, quando il gioco è stato reso disponibile in Accesso Anticipato su PC tramite download diretto del client. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - 2XKO si prepara al debutto definitivo: data di uscita fissata e arrivo su console e PC Leggi anche: FRONT MISSION 3 Remake arriva su console e PC nel 2026: data di uscita, prezzo e tutte le novità Leggi anche: Skate Story, annunciata la data di uscita per console e PC Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 2XKO: il picchiaduro gratis di LoL presto anche su PS5 e Xbox, ecco quando esce - Già disponibile dal 7 ottobre in Early Access nella sua versione PC, 2XKO, il picchiaduro di Riot Games basato su League of Legends, si prepara a fare il suo debutto anche su console PlayStation 5 e ... everyeye.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.