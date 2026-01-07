Afrojack al Just Me Milano | aperitivo cena e party

Venerdì 6 febbraio 2026, il Just Me Milano ospita Afrojack, figura di rilievo della scena musicale internazionale. L’evento si inserisce nella settimana inaugurale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, offrendo un’occasione per un aperitivo, una cena e un party in compagnia di un artista di fama mondiale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cultura durante questo importante evento sportivo.

Venerdì 6 febbraio 2026, Milano ospita uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione internazionale: Afrojack arriva al Just Me Milano. In occasione della settimana inaugurale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Just Me Milano presenta una guest star internazionale.

