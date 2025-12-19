La Prefettura di Avellino apre le porte ai più giovani per infondere i valori della cittadinanza attiva

La Prefettura di Avellino si apre ai giovani, offrendo un'opportunità unica di conoscere da vicino il cuore delle istituzioni e promuovere valori di cittadinanza attiva. Un'occasione per scoprire, dialogare e crescere in un ambiente stimolante, rafforzando il senso di responsabilità e appartenenza alla comunità locale. Un momento di formazione e partecipazione che lascia un segno duraturo nel percorso di crescita civica dei giovani.

Questa mattina il Palazzo del Governo ha aperto le sue porte ai più giovani, trasformandosi in un luogo di scoperta, dialogo e partecipazione civica. La Prefettura di Avellino ha accolto gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Palazzo Moroni apre le porte ai più giovani: eletti sindaco e vicesindaco del Consiglio dei Ragazzi Leggi anche: Settima edizione di "Notti della moda": il made in Italy apre le porte ai giovani talenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Prefettura di Avellino, consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana; Avellino, cerimonia in Prefettura: onore al merito di 8 irpini esemplari; Montevergine: dopo il vertice in Prefettura, l’obiettivo è la riapertura per la Candelora; Onorificenze al Merito, la consegna in Prefettura. Giovani studenti in visita istituzionale alla Prefettura di Avellino - Questa mattina il Palazzo del Governo ha aperto le sue porte ai più giovani, trasformandosi in un luogo di scoperta, dialogo e partecipazione civica. irpinianews.it

Avellino, violenza e spari in strada: la Prefettura convoca riunione - Ma la risposta delle forze dell’ordine, della Procura e della Prefettura è stata immediata. ilmattino.it

Solofra, lavori al ralenti sul raccordo autostradale: «Subito un incontro in prefettura» - Salerno, cantieri infiniti e incidenti: la viabilità sul raccordo autostradale preoccupa i sindaci di Solofra, Montoro e Serino, e cresce la richiesta di un tavolo ... ilmattino.it

Le segreterie di Fials e NurSind Avellino chiamano la Prefettura - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.