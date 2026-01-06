Neve in Toscana la prefettura di Firenze attiva il piano di emergenza

La prefettura di Firenze ha attivato il piano di emergenza neve a causa delle recenti precipitazioni che interessano l’area del capoluogo. In risposta ai disagi causati dalla neve, è stato convocato un Comitato operativo viabilità per coordinare le misure di intervento e gestione delle criticità. La situazione rimane monitorata, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività sul territorio.

FIRENZE – Ancora disagi per la neve intorno al capoluogo fiorentino, interviene la prefettura. In considerazione delle precipitazioni nevose che si stanno registrando dalle prime ore del mattino è stato infatti attivato il piano neve provinciale ed è stata convocata una riunione del Comitato operativo viabilità. Nel corso della riunione è stato fatto un punto di situazione sui tratti stradali maggiormente interessati dalle precipitazioni nevose. Il casello autostradale di Firenze Nord è chiuso in entrambe le direzioni per evitare congestioni autostradali atteso che il tratto autostradale è interessato da forti rallentamenti in entrambe le direzioni sul tratto da Calenzano a Sassomarconi; la statale 65 è interessata da criticità all'altezza di Pratolino dal chilometro 12 al chilometro 14 in entrambe le direzioni.

Meteo, Toscana sotto la neve: imbiancate anche le colline intorno Firenze. Oggi allerta maltempo in 10 regioni - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmattino.it

Neve e gelo, scatta l'allerta ghiaccio su tutta la Toscana - E' stato prorogato fino alle 18 di oggi, 6 gennaio, il codice giallo per rischio nevicate sulla Città Metropolitana di Firenze (fino a mezzanotte di oggi su Toscana nord- 055firenze.it

Neve in Toscana, A1 paralizzata tra Firenze e Rioveggio x.com

Toscana sotto la neve. Dal Mugello, al Casentino all’area metropolitana di Firenze fino alla costa di Livorno il giorno della Befana si è annunciato con fiocchi bianchi dal cielo. Nel video si vedono fiocchi scendere a Fiesole e Castelfiorentino. L’articolo complet - facebook.com facebook

