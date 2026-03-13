Antigone e la Resistenza

Antigone è un personaggio della tragedia classica, nota per aver sfidato il potere e le leggi quando decise di seppellire il suo fratello contro il volere del re. La figura di Antigone rappresenta la ribellione e il rispetto dei propri valori, anche a costo della vita. La sua storia è stata portata in scena e analizzata in diversi contesti, diventando simbolo di resistenza.

Antigone, la ribelle. Figlia di un incesto, sorella di fratricidi, il destino da profuga scritto nel sangue del padre Edipo. Biografia complessa. Da vent'anni di analisi. Eppure è lei a scatenare il conflitto irrisolvibile con Creonte: da una parte le leggi non scritte dell'uomo, a stretto contatto con il divino; dall'altra la ragion di Stato, la ferocia degli obiettivi politici che qui arrivano a vietare la sepoltura del cadavere di Polinice. Suo fratello. Dialogo dunque impossibile. Fra Etica e Potere. Ne abbiamo esempi quotidiani. Da cui questa volta si lascia ispirare Roberto Latini. Che non a caso per la sua "Antigone" ha scelto la versione di Jean Anouilh, dove la vicenda è trasferita nella Francia occupata.