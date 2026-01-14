Teatro Fabbri di Vignola in scena la resistenza e la ribellione di Antigone
Domenica 18 gennaio alle ore 16, il Teatro Fabbri di Vignola ospita la rappresentazione di
Domenica 18 gennaio alle ore 16 la stagione di Emilia Romagna Teatro Ert Teatro nazionale al Teatro Fabbri di Vignola prosegue con Antigone. L'attore, regista e drammaturgo Roberto Latini, due volte premio Ubu come miglior attore, porta in scena il testo che Jean Anouilh ha scritto in Francia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Teatro Fabbri di Vignola, Lino Guanciale dà il via alla nuova stagione
Leggi anche: Due serate di grande teatro con la Compagnia Ogm, al Fabbri va in scena "Erik"
Le nuove avventure dei Musicanti di Brema del Teatro Due Mondi in scena a Vignola; Le nuove avventure dei Musicanti di Brema del Teatro Due Mondi in scena a Vignola (MO); Il presepio di Eduardo. E l’ironia al femminile; Il presepio di Eduardo E l’ironia al femminile.
Le nuove avventure dei Musicanti di Brema del Teatro Due Mondi in scena a Vignola - Teatro Due Mondi – Le nuove avventure dei Musicanti di Brema (ph Stefano Tedioli) «E se gli animali che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come I Musicanti di Brema uscissero dalla loro favola ... sassuolo2000.it
Teatro di Classe, studenti in scena - Trenta edizioni e un festoso anniversario per "Teatro di classe", la rassegna promossa da Emilia Romagna Teatro che porta in scena gli studenti delle scuole di Modena e provincia, offrendo loro la ... ilrestodelcarlino.it
Ieri al Ridotto del teatro Fabbri con la compagnia di attrici ed attori che porta in scena lo spettacolo "Crisi di nervi' di Anton Cechov per la regia del grande Peter Stein facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.