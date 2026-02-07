Antigone di Latini a Ravenna | legge e coscienza in scena un’eco della Resistenza francese per il pubblico di oggi

Questa sera e domani il Teatro Alighieri di Ravenna ospita la nuova versione di “Antigone” firmata da Roberto Latini. Lo spettacolo mette in scena un confronto duro tra legge e coscienza, usando il testo di Anouilh come metafora della Resistenza francese. La rappresentazione cattura l’attenzione del pubblico con un’interpretazione intensa, portando in scena un tema che resta attuale e coinvolgente.

La rilettura contemporanea dell'Antigone di Anouilh, ad opera del regista Roberto Latini, approda al Teatro Alighieri di Ravenna questa sera e domani, portando sul palcoscenico un'indagine intensa sul conflitto eterno tra legge e coscienza, trasfigurata in una metafora potente della Resistenza francese durante l'occupazione. Lo spettacolo, coprodotto dal Teatro di Roma e La Fabbrica dell'Attore Teatro Vascello, promette di non essere una semplice riproposizione del classico, ma una vera e propria rielaborazione che spinge la disputa delle ragioni della legge in una confessione intima e cruda, svelando la complessità della natura umana.

