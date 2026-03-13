Stasera, 13 marzo, su Rai1 va in onda una nuova puntata di The Voice Generations, con le Blind Auditions che promettono di regalare momenti intensi e musica dal vivo. I concorrenti si preparano a esibirsi davanti alla giuria, sperando di essere scelti per proseguire nel talent show. L’evento, che si svolge questa sera, coinvolge numerosi cantanti e appassionati di musica.

Il venerdì sera di Rai1 torna a riempirsi di emozioni e grande musica. Stasera, 13 marzo, alle 21,30 circa, Antonella Clerici ci conduce attraverso la seconda puntata di The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent show che celebra la voce, certo, ma anche i legami che uniscono le persone. Se la musica è un linguaggio universale, qui diventa il filo rosso che percorre le storie di famiglie, colleghi e amici di età diverse, pronti a dimostrare che il talento non ha data di nascita. The Voice Generations, le anticipazioni del 13 marzo. La puntata di stasera è dedicata alla fase più e amata del programma: le Blind Auditions. Il meccanismo è quello che ha reso il format un successo mondiale, ma con una sfumatura – in questo caso – decisamente più intima. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni The Voice Generations, le Blind Auditions del 13 marzo

