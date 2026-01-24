anticipazioni the voice kids del 24 gennaio si torna con le blind auditions

Sabato 24 gennaio alle 21:30 su Rai1, torna The Voice Kids con le Blind Auditions. L’evento presenta giovani talenti vocali, pronti a mostrare le proprie capacità sul palco. Un’occasione per scoprire nuove voci e seguire il percorso delle future star della musica. La trasmissione rappresenta un momento di entusiasmo e talento, offrendo uno sguardo sulle potenzialità emergenti tra i più giovani.

Sabato 24 gennaio, in prima serata su Rai1 alle 21,30, torna l’appuntamento con The Voice Kids, il talent show che porta sul palco alcune delle voci più sorprendenti della giovane generazione. Quella in onda sarà la terza puntata della nuova stagione, un passaggio importante nel percorso dei piccoli concorrenti, perché ancora una volta il racconto ruota attorno alle Blind Auditions, il momento più delicato e rivelatore dell’intero format, tornato in auge da appena qualche anno. Il programma, versione junior di uno dei talent più duraturi della nostra televisione, mette al centro ragazzi e ragazze tra i sette e i quattordici anni, chiamati a confrontarsi con un palco importante e con l’ascolto attento di una giuria d’eccezione. 🔗 Leggi su Dilei.it

