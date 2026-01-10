Il 10 gennaio alle 21:30 su Rai1 torna The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti vocali. Le Blind Auditions apriranno la stagione, offrendo uno sguardo sulle voci emergenti del nostro Paese. Un appuntamento che valorizza il talento autentico dei più giovani, in un format che unisce musica e scoperta. Un’occasione per scoprire nuove voci e seguire il percorso dei partecipanti verso il palco.

Dal 10 gennaio, alle 21,30 su Rai1, torna uno degli appuntamenti più attesi del prime time dedicato alla musica: The Voice Kids, la versione junior del celebre talent che mette al centro il talento puro delle voci più giovani del Paese. Bambini e ragazzi tra i sette e i quattordici anni saranno protagonisti di una nuova stagione ricca di emozioni, con la padrona di casa più dolce che ci sia: la meravigliosa Antonella Clerici. The Voice Kids, le anticipazioni del 10 gennaio. Alla conduzione, come anticipato, ritroviamo Antonella Clerici, presenza ormai imprescindibile del programma, sempre attenta nell’accompagnare il pubblico attraverso il racconto dei sogni dei più piccoli, delle loro paure e della speranza che nutrono verso il futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni The Voice Kids del 10 gennaio: si parte con le Blind Auditions

