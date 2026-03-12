Pisa treni | circolazione bloccata da manifestanti per bloccare convoglio con mezzi militari

A Pisa, i treni sulla linea sono stati bloccati dalle 18.30 di oggi 12 marzo 2026 a causa di una manifestazione. Un gruppo di manifestanti ha bloccato il traffico ferroviario per impedire il passaggio di un convoglio con mezzi militari. La circolazione ferroviaria è sospesa e i treni non circolano sulla tratta interessata. La situazione rimane sotto attenzione da parte delle autorità.

PISA – Traffico ferroviario bloccato sulla linea di Pisa dalle 18.30 di oggi 12 marzo 2026. Un treno carico di mezzi militari proveniente da Piombino è rimasto bloccato alla stazione di Pisa, dopo che una protesta improvvisa ha portato all'occupazione dei binari da parte di un gruppo di manifestanti. Una trentina di persone sono scese sui binari impedendo fisicamente il passaggio del convoglio, costringendolo a fermarsi prima di poter proseguire la sua corsa. La circolazione è sospesa a Pisa per la presenza di manifestanti nei pressi della linea. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.