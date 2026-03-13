Pisa manifestanti bloccano convoglio con mezzi militari | Non pagheremo il prezzo del riarmo Treno costretto a tornare a Livorno

A Pisa, un gruppo di manifestanti ha bloccato un convoglio con mezzi militari, esprimendo il rifiuto di contribuire ai costi del riarmo. Il treno è stato costretto a tornare a Livorno. La protesta ha coinvolto persone che hanno affermato di voler impedire i transiti di morte e di lottare per la pace e le proprie condizioni di lavoro.

"Fermare i transiti di morte significa lottare per la pace e per le proprie condizioni di lavoro". Con queste intenzioni, nel tardo pomeriggio di ieri, un centinaio di attivisti contro la guerra si è seduto sulle rotaie del binario 3 della stazione di Pisa per fermare il passaggio di un convoglio di 32 vagoni carichi di mezzi militari e container di armamenti diretto a Palmanova in provincia di Udine. "Non saranno i lavoratori e le lavoratrici a pagare il prezzo del riarmo e della guerra", così i manifestanti, in gran parte aderenti al movimento contro la base militare di Coltano nel Parco di San Rossore, hanno bloccato la linea per oltre quattro ore.