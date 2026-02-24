Chi è la mamma di Tommaso Paradiso Nazaria | Mi ha cresciuto da sola e diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa

Nazaria, madre di Tommaso Paradiso, ha cresciuto il figlio da sola e ricorda quanto soffrisse quando il padre di Tommaso lasciava spesso la casa. La donna ha raccontato di aver fatto del suo meglio per sostenere il bambino durante gli anni difficili, quando il padre tornava solo in modo intermittente. La sua presenza è stata fondamentale nel formare l’artista, che ha spesso parlato del forte legame con la madre.

Partendo proprio dall’infanzia, Tommaso Paradiso ha parlato del ruolo importantissimo della Mamma Nazaria, ma anche dal padre che l’ha abbandonato quando aveva appena sei mesi, facendo ritorno in maniera instabile negli anni successivi. Un racconto intimo e privato che ha portato il musicista a scavarsi dentro rivelando dettagli finora mai detta prima: “mamma Nazaria è la figura più potente della mia vita. La mia sola guida, la mia eroina, molto severa ma la miglior madre che potessi desiderare”. Cresciuto in una famiglia matriarcale, Tommaso Paradiso ha avuto come punti di riferimento la mamma e la nonna “Mia madre mi ha cresciuto da sola e diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa” ha dichiarato Tommaso a L’Intervista di Maurizio Costanzo raccontando che quando aveva pochissimi mesi è stato abbandonato dal padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi era Lolette, la mamma di Conti che l’ha cresciuto da sola: “Non mi ha fatto mai sentire la mancanza del babbo”Carlo Conti ricorda ancora la madre Lolette, scomparsa di recente.

Leggi anche: Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Federica Brignone, chi è la mamma-campionessa Ninna Quario: la grande paura e la polemica con Sofia Goggia; Restare, amare, affidare: la forza di una madre nell’ora della prova; La mamma di Domenico: Ho affidato la vita di mio figlio ai medici e mi hanno tradito. Non posso perdonare; Domenico morto, chi è la mamma Patrizia Mercolino: Ormai è un angelo, ora vogliamo giustizia.

Mamma Serena Brancale, chi era Maria: malattia, quando è morta. Il dolore è ancora lìChi era la mamma di Serena Brancale, Maria: la canzone Qui con me è ... msn.com

Serena Brancale: chi era la mamma Maria, scomparsa 5 anni faLa scomparsa di Maria De Filippis è stata improvvisa. Serena Brancale si trovava a Roma per lavoro quando ricevette la chiamata della sorella Nicole. Il giorno prima si erano sentite, come sempre, ma ... today.it

L'hanno aspettato per anni, e finalmente il momento è arrivato: Tommaso Paradiso esordirà questa sera in gara al 76esimo Festival di Sanremo con «I romantici», brano che è molto più di una dichiarazione d’amore, una descrizione del sentimento senza filtri, - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com