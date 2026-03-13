Anghiari l’ufficio postale da sabato 14 marzo sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza

A partire da sabato 14 marzo, l’ufficio postale di Anghiari sarà temporaneamente coinvolto in interventi dedicati al miglioramento dei servizi e dell’accoglienza. Poste Italiane ha annunciato questa modifica, che interesserà l’attività dell’ufficio durante i lavori di miglioramento. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Anghiar i da sabato 14 marzo sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Poste Italiane garantirà ai cittadini di Anghiari la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, dall’ufficio postale di San Leo d’Anghiari, in via del Ghetto 10, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08. 🔗 Leggi su Lanazione.it

