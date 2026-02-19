Papa Leone XIV torna in Umbria | Accoglienza qualità dei servizi sicurezza partecipazione dei territori e attenzione ai giovani

Papa Leone XIV ritorna in Umbria e si recherà ad Assisi il 6 agosto, visitando la basilica di Santa Maria degli Angeli. La sua presenza punta a rafforzare il legame con i fedeli locali e a sottolineare l’importanza di servizi di qualità e sicurezza. Durante la visita, il pontefice incontrerà giovani e rappresentanti delle comunità, portando attenzione alle esigenze dei territori. La scelta di Assisi, simbolo di spiritualità, rivela l’intenzione di promuovere un cammino di partecipazione e solidarietà tra cittadini e istituzioni.

Il messaggio della governatrice Stefania Proietti: "La Porziuncola è un luogo speciale: da qui il messaggio francescano continua a parlare all'Europa e al mondo" Una nuova visita in Umbria per Papa Leone XIV. Il pontefice infatti si recherà ad Assisi il prossimo 6 agosto e più nello specifico nella basilica di Santa Maria degli Angeli. La notizia ha raggiunto l'assemblea legislativa mentre si svolgeva la discussione del disegno di legge legato alle celebrazioni francescane, rafforzando il senso di un cammino istituzionale che in Umbria unisce responsabilità, spiritualità e visione. Il Santo Padre si recherà ad Assisi per incontrare i giovani riuniti per gli eventi dell'ottavo centenario legati a San Francesco e presiedere la messa.