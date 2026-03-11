Warhol è pronto a sbarcare ai Diamanti | le foto inedite dell' allestimento della mostra

Warhol sta per arrivare ai Diamanti con una mostra che presenta foto inedite dell’allestimento. Dopo il successo della mostra dedicata a Chagall, che ha attirato oltre 140.000 visitatori, il palazzo si prepara ad accogliere questa nuova esposizione di livello internazionale. L’evento si terrà nei prossimi giorni e riguarda un artista di fama mondiale.

Dopo la mostra su Chagall, che ha superato i 140mila visitatori, Palazzo dei Diamanti si prepara ad ospitare un altro evento di portata internazionale. Ricorrono infatti i 50 anni dall’epocale rassegna Ladies and Gentlemen del 1975-76, che portò a Palazzo dei Diamanti una delle più carismatiche figure del Novecento: Andy Warhol. La città estense celebra l’evento accogliendo nella stessa sede i capolavori del padre della pop art. Non sarà solo una mostra su Warhol, ma una riedizione della trasgressiva esposizione che Warhol in persona aveva presentato in Italia e che aveva segnato un punto di svolta nella sua produzione e nell’arte del tempo.... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

