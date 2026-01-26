Alessandro Marziali è il nuovo compagno di Andrea Delogu, figura che ha portato serenità nella sua vita dopo un periodo complesso. La loro relazione rappresenta un nuovo capitolo per l’attrice, che ha trovato in lui un supporto importante. Questa storia, discreta e autentica, è al centro delle cronache rosa, offrendo uno sguardo sulla rinascita personale e sui nuovi inizi.

Si chiama Alessandro Marziali il nuovo amore di Andrea Delogu e l’uomo che è riuscito a regalarle il sorriso dopo un periodo particolarmente difficile e complicato. Chi è Alessandro Marziali. Manager riservatissimo e lontano dallo spettacolo, Alessandro Marziali non è un volto noto. Di lui si sa poco e niente. Sui social ha un profilo privato, nonostante abbia numerosi follower. Secondo alcune indiscrezioni il nuovo fidanzato di Andrea Delogu farebbe un lavoro che lo porta in giro per il mondo, viaggiando fra Milano, Ponza, Capri, Formentera, Zanzibar e Parigi. Non sono note nè la sua età nè di dove sia originario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Alessandro Marziali, il nuovo amore di Andrea Delogu

Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (niente Nikita Perotti)Andrea Delogu al centro dell’attenzione: dopo il bacio appassionato con un uomo sotto casa, i rumors sul suo nuovo possibile compagno si intensificano.

Andrea Delogu, bacio in strada con un uomo misterioso. Chi è Alessandro MarzialiAndrea Delogu è stata sorpresa in strada mentre scambia un bacio con un uomo misterioso, creando scalpore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (altro che Nikita)

Argomenti discussi: Andrea Delogu ritrova il sorriso: baci a Roma con Alessandro Marziali e ipotesi Sanremo sullo sfondo; Andrea Delogu e le foto con il nuovo fidanzato Alessandro Marziali: la conduttrice e il manager immortalati da Diva e Donna; Andrea Delogu e Alessandro Marziali, è una cosa seria: Con lui un nuovo equilibrio. I rumors su Sanremo; Andrea Delogu sorprende sul nuovo amore con Alessandro Marziali e un equilibrio inatteso, indiscrezioni clamorose su Sanremo.

Chi è Alessandro Marziali, il nuovo amore di Andrea DeloguAlessandro Marziali, manager che gira il mondo e avvolto nel mistero, è il nuovo amore di Andrea Delogu. Si chiama Alessandro Marziali il nuovo amore di Andrea Delogu e l’uomo che è riuscito a ... dilei.it

Andrea Delogu sorprende sul nuovo amore con Alessandro Marziali e un equilibrio inatteso, indiscrezioni clamorose su SanremoAndrea Delogu e Alessandro Marziali, è una cosa seria: «Con lui un nuovo equilibrio». I rumors su SanremoNuovo equilibrio nella vita privataLe immagi ... assodigitale.it

Andrea Delogu e Alessandro Marziali, è una cosa seria: «Con lui un nuovo equilibrio». I rumors su Sanremo - facebook.com facebook

Andrea Delogu e le foto con il nuovo fidanzato Alessandro Marziali x.com