Autovelox sulle strade provinciali via libera all’appalto da 3 milioni di euro

La Provincia di Caserta ha concluso l’iter per l’affidamento di un appalto da 3 milioni di euro per installare e mantenere tre autovelox lungo le strade provinciali. La decisione deriva dalla conferma dell’aggiudicazione definitiva, che permette di avviare i lavori di messa in funzione dei dispositivi di controllo della velocità. La scelta mira a migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti. Ora, si attende l’avvio delle operazioni sul campo.

Confermato l’affidamento per l’installazione e manutenzione di tre dispositivi per il rilevamento della velocità. Dopo il contenzioso al Tar, risolto il precedente contratto e riattivato l’iter La Provincia di Caserta chiude l’iter amministrativo e giudiziario legato alla gara per l’installazione e manutenzione di tre dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada, confermando l’aggiudicazione definitiva e approvando il nuovo quadro economico per un importo complessivo di 3.184.944 euro, al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Soes S. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Strade provinciali, nuovo appalto da 2,8 milioni per la manutenzione nel versante estIl Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha avviato un nuovo appalto da 2,8 milioni di euro per sistemare le strade provinciali nella zona est, dopo che alcune arterie erano diventate insicure a causa di lavori trascurati.

Autovelox e telelaser, il calendario di gennaio 2026 per i controlli sulle strade provincialiLa polizia provinciale di Lecce ha pubblicato il calendario dei controlli con autovelox, telelaser e postazioni fisse sulle strade provinciali per gennaio 2026.

