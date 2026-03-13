Ancora lavori ai semafori stop di due giorni all onda verde | ecco le vie

Da lunedì a mercoledì, i lavori ai semafori proseguono nelle vie Carducci, Foraggi e Garibaldi, dove Edison Next e il Comune stanno sostituendo 69 dispositivi. Durante questa fase, l'onda verde sarà interrotta per due giorni, causando disagi al traffico nella zona. Le operazioni sono finalizzate a migliorare l'impianto semaforico della città e proseguono senza sosta.

Via Carducci e piazza Foraggi tra le vie interessate. Edison Next continua i lavori con l'obbiettivo di sostituire i 69 regolatori semaforici Edison Next e il Comune continuano i lavori con l'obbiettivo di sostituire i 69 semafori e tra lunedì e mercoledì interverrà in via Carducci, piazza Foraggi e piazza Garibaldi. Interventi nell'ambito del contratto di partenariato pubblico privato sottoscritto con l'azienda per importanti lavori tecnologici che prevedono la sostituzione di tutti i regolatori semaforici con impianti di ultima generazione. L'esecuzione dei lavori comporterà l'impossibilità di mantenere attiva la cosiddetta "onda verde" sugli assi di scorrimento interessati dagli interventi.