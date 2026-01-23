Lavori in corso | due giorni senza acqua a Genova le vie coinvolte

A Genova, sono programmati lavori di manutenzione sulla rete idrica che comporteranno l’interruzione dell’erogazione di acqua in alcune vie del Comune. Le interruzioni sono previste in due giornate, durante le quali l’approvvigionamento sarà temporaneamente sospeso. Si consiglia di pianificare le proprie attività tenendo presente queste limitazioni, al fine di ridurre eventuali disagi.

Lavori programmati di manutenzione alla rete idrica e niente acqua in due diverse giornate im alcune vie del Comune di Genova. Ecco i dettagli dopo la comunicazione di Ireti.Lunedì 26 gennaioLunedì 26 gennaio 2026 niente acqua, dalle ore 08:30 alle ore 18, nelle seguenti vie di Genova e zone.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Busalla, lavori in corso e niente acqua: le vie coinvolte Lavori urgenti: Epifania senza acqua, le vie coinvoltePer lavori di riparazione di una condotta idrica, martedì 6 gennaio 2026 sarà sospesa l’erogazione acqua in alcune vie della Val Polcevera, tra cui via Girolamo Gastaldi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Via Battisti torna a doppio senso, concluse le operazioni di posizionamento delle due guide per la paratia; Cantieri in città dal 16 al 22 gennaio: viabilità alternativa e lavori in corso; I lavori a Palazzo del Territorio proseguono con la posa di altre tre capriate / Comunicati / Novità / Homepage; Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 19 gennaio. A due settimane dalla campanella. Lavori in corso per tutta l’estate. Restyling in dirittura per 11 scuoleAncora pochi giorni alla riapertura di nidi e scuole dell’infanzia, ed è già partito il countdown per la ripresa delle lezioni delle scuole primarie e secondarie che avverrà a metà mese. In vista del ... ilrestodelcarlino.it Lavori in corso. Chiuso per due mesi il distretto sanitario di MarinaIl distretto sanitario di Marina di Pisa sarà chiuso per due mesi per garantire la trasformazione del sistema sanitario territoriale pisano. La struttura di via Salvo Andò, infatti, si prepara a ... lanazione.it Lavori in corso a Firenze dalle 15 di sabato alle 15 di domenica. I treni provenienti da sud (Roma, Napoli) termineranno la corsa a Campo di Marte; quelli da nord a Rifredi. In mezzo, 45 minuti di autobus sostitutivi gratuiti. x.com Danneggiata accidentalmente una tubazione di metano nel corso di lavori su strada. Allarme sicurezza, intervenuti i vigili del fuoco facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.