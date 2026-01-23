Al via la sosituzione di oltre 60 semafori | ecco gli orari e le vie

Da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio, saranno sostituiti 69 semafori in varie vie della città. L’intervento, che riguarda diverse strade, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del traffico. Di seguito sono indicati gli orari e le zone interessate, per consentire agli automobilisti di pianificare gli spostamenti con maggiore attenzione.

Al via la sostituzione di 69 regolatori semaforici in diverse strade della città, con lavori che saranno eseguiti da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio. Lo annuncia il Comune, informando i cittadini che saranno installati impianti di ultima generazione nell'ambito del contratto di partenariato.

