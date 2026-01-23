Al via la sosituzione di oltre 60 semafori | ecco gli orari e le vie

Da triesteprima.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio, saranno sostituiti 69 semafori in varie vie della città. L’intervento, che riguarda diverse strade, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del traffico. Di seguito sono indicati gli orari e le zone interessate, per consentire agli automobilisti di pianificare gli spostamenti con maggiore attenzione.

Al via la sostituzione di 69 regolatori semaforici in diverse strade della città, con lavori che saranno eseguiti da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio. Lo annuncia il Comune, informando i cittadini che saranno installati impianti di ultima generazione nell'ambito del contratto di partenariato.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Perugia, niente acqua per otto ore: le vie e gli orari

Leggi anche: Movida, arriva l'ordinanza per regolamentare gli orari in alcune vie del centro storico di Napoli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Preavviso di semaforo verticale @GuidaeVai_QuizPatente

Video Preavviso di semaforo verticale @GuidaeVai_QuizPatente ?

Argomenti discussi: Al via l’intervento del Ruzzo per la sostituzione di 1500 metri di condotta idrica sulla Statale 16; Ponte al Pino, al via i lavori di sostituzione: stop ai treni e modifiche alla viabilità; Da metà gennaio a Correggio al via la sostituzione dei contatori dell'acqua; Da metà gennaio a Correggio al via la sostituzione dei contatori dell’acqua.

Al via la sosituzione di oltre 60 semafori: ecco gli orari e le vieAl via la sostituzione di 69 regolatori semaforici in diverse strade della città, con lavori che saranno eseguiti da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio. Lo annuncia il Comune, informando i cittadini che ... triesteprima.it

Al via la sostituzione di 80mila contatori dell'acqua a PisaObiettivo: efficientare il servizio idrico e migliorare l’attività di rilevazione dei consumi. Preavvisi nelle zone interessate. Ecco tutte le informazioni. Pisa, 17 settembre 2024 - Ha preso il via ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.