Stamattina le vie Barberia e Sant’Isaia a Bologna sono state caratterizzate da lunghe code di veicoli e autobus, con il traffico che si muoveva a passo d’uomo o si è stabilizzato. La circolazione è risultata molto rallentata, creando disagi per chi transitava in queste zone. La situazione si è protratta per tutta la mattinata, con veicoli fermi o in movimento molto lentamente.

Mattinata difficile per i bolognesi transitati dalle vie Barberia e Sant’Isaia. Lunghe colonne di autobus e automobili incolonnate, che procedono a passo d’uomo o restano completamente ferme. Nelle ore di punta la zona si trasforma in un ingorgo che si crea, secondo i residenti, ogni mattina in piazza Malpighi, coinvolgendo le vie adiacenti che vi si immettono e anche la vicina via Marconi. Insorgono le opposizioni, che chiedono risposte. "Un ingorgo con effetto imbuto con scene di bus e auto incolonnate con persone esasperate che non sanno come fare per recarsi al lavoro e a volte preferiscono scendere dai mezzi e continuano a piedi", affermano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Elena Foresti e Gabriele Giordani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora code nelle vie Barberia e Sant’Isaia

Articoli correlati

Bus e auto incolonnate a Bologna: traffico in tilt fra piazza Malpighi, via Sant’Isaia e via MarconiBologna, 12 marzo 2026 – Mattinata difficile per i bolognesi transitati dalle vie Barberia e Sant’Isaia.

Incidente tra scooter e bus in via Sant’Isaia a Bologna: ferito un papà di 43 anni, stava andando a prendere la figlia da scuolaBologna, 2 febbraio 2026 – Incidente tra uno scooter e un autobus nel pomeriggio in via Sant’Isaia.