Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio in via Sant’Isaia, a Bologna. Uno scooter e un autobus si sono scontrati, ferendo un uomo di 43 anni. L’uomo stava andando a prendere la figlia a scuola quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo non sembrano gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre si svolgevano i rilievi.

Bologna, 2 febbraio 2026 – Incidente tra uno scooter e un autobus nel pomeriggio in via Sant’Isaia. Andava a prendere la figlia a scuola. Il motociclista è stato travolto da un autobus della Tper, poco dopo le 16.30, in via Sant'Isaia. L’uomo, di 45 anni, era in sella allo scooter e si stava recando in centro per andare a prendere la figlia all’uscita della scuola, quando il mezzo, della linea D, lo ha urtato facendolo cadere: è rotolato per diversi metri sull’asfalto. L’uomo è finito vicino al marciapiede, ma per fortuna pare non abbia sbattuto contro il cordolo. Soccorso dai poliziotti e dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra scooter e bus in via Sant’Isaia a Bologna: ferito un papà di 43 anni, stava andando a prendere la figlia da scuola

Approfondimenti su SantIsaia Incidente

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Pozzuoli, coinvolgendo un'auto e uno scooter.

Un grave incidente a Pozzuoli ha coinvolto uno scooter e un'auto, causando la morte di un ragazzo di 16 anni e il ferimento grave del suo amico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su SantIsaia Incidente

Argomenti discussi: Schianto tra camion e scooter in Borgo Palazzo, muore una donna di 52 anni- Foto; Incidente tra un'auto e una moto in Lungobisagno Istria e Dalmazia, un ferito; Angela Varzaru muore in moto a 100 metri da casa dopo lo schianto con un camion: in città tre vittime in due mesi; Via Volturno, scontro tra un'automobile e uno scooter: feriti due ragazzi.

Incidente tra scooter e bus in via Sant’Isaia a Bologna: ferito un papà di 43 anni, stava andando a prendere la figlia da scuolaIl motociclista è scivolato per diversi metri sull’asfalto. Subito soccorso da due poliziotti in borghese e alcuni passanti: portato al pronto soccorso. Traffico bloccato ... ilrestodelcarlino.it

Scontro tra auto e scooter nell’Aretino, feriti due ragazzi di 17 anni: soccorsi e trasportati in ospedaleDue ragazzi minorenni, entrambi di 17 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter, in provincia di Arezzo. Secondo quanto è stato ricostruito, nel ... fanpage.it

Uno in Piazza dell'Unità, l'altro in via Sant'Isaia - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana: la vicinanza del Card. Zuppi Nella chiesa di Sant’Isaia a Bologna S.Em Card. Matteo Zuppi ha ricordato Giovanni Tamburi, morto nell’incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodann x.com