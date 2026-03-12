Bus e auto incolonnate a Bologna | traffico in tilt fra piazza Malpighi via Sant’Isaia e via Marconi

A Bologna, questa mattina, bus e auto si sono accumulati in lunghe code tra piazza Malpighi, via Sant’Isaia e via Marconi, creando disagi significativi nel traffico cittadino. Le strade di via Barberia e via Sant’Isaia sono state particolarmente colpite, rallentando notevolmente il passaggio di veicoli e causando congestioni che hanno coinvolto diverse zone della città.

Bologna, 12 marzo 2026 – Mattinata difficile per i bolognesi transitati dalle vie Barberia e Sant’Isaia. Lunghe colonne di autobus e automobili incolonnate, che procedono a passo d’uomo o restano completamente ferme. Nelle ore di punta la zona si trasforma in un ingorgo che si crea, secondo i residenti, ogni mattina in piazza Malpighi, coinvolgendo le vie adiacenti che vi si immettono e anche la vicina via Marconi. L'ingorgo in via Sant'Isaia Foresti e Giordani (FdI): “Un ingorgo ogni mattina”. “La situazione che si crea alla mattina in Piazza Malpighi compromettendo via Barberia e via Sant’Isaia è quella di un ingorgo con effetto imbuto con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

