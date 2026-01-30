PIL 2025 | l’economia italiana chiude l’anno a +0,7%

L’Italia chiude il 2025 con una crescita dello 0,7%. Nel quarto trimestre, il PIL è aumentato dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Segnali di progresso arrivano dall’agricoltura e dall’industria, che mostrano segnali di ripresa.

ISTAT: nel quarto trimestre 2025 il PIL cresce dello 0,3% sul trimestre precedente e dello 0,8% su base annua, con segnali positivi da agricoltura e industria. L’economia italiana accelera nel finale d’anno. Nel quarto trimestre del 2025 l’economia italiana registra un segnale di rafforzamento, con una crescita del Prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,3% rispetto al trimestre precedente e allo 0,8% su base annua. È quanto emerge dalla stima preliminare diffusa dall’ISTAT, che fotografa un andamento positivo, seppur moderato, dell’attività economica nazionale. I dati sono espressi in valori concatenati, con anno di riferimento 2020, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di motore dell’economia italiana, con un Pil in crescita e un’occupazione in aumento nel 2025.

