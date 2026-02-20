Ancona | +5,8% acquisti casa giovani di nuovo nel mercato immobiliare

A causa dell’aumento dei tassi di interesse, Ancona registra un incremento del 5,8% nelle compravendite immobiliari. La crescita interessa soprattutto i giovani, che stanno tornando a cercare casa nel centro storico e nelle zone residenziali. L’aumento dei costi di affitto ha spinto molte persone a considerare l’acquisto come alternativa più conveniente. Nei quartieri più richiesti, sono in aumento anche le visite alle agenzie immobiliari. Questa situazione sta cambiando le scelte di chi cerca casa nella città.

Ancona Inverte la Tendenza: Comprare Casa Ora Più Conveniente dell’Affitto. Ancona sta vivendo una svolta nel mercato immobiliare: l’acquisto di una proprietà è diventato economicamente più vantaggioso rispetto all’affitto. Questo cambiamento, supportato da una maggiore accessibilità al credito e dall’aumento dei canoni di locazione, sta ridisegnando il panorama abitativo nella città e nella sua provincia. L’età media degli acquirenti è in calo, segno di un rinnovato interesse da parte delle giovani generazioni verso l’investimento immobiliare. Ripresa del Mercato: Dati e Trend in Provincia di Ancona.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Mercato Immobiliare, settimana di acquisti: percorso Fed in focus Leggi anche: Acquisti sul mercato immobiliare. La BCE resta data dependent Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ancona, l’ex sede dell’Inps diventerà una Cittadella della Giustizia. Il ministro spende 5,8 milioni di euro (con un investimento da 17)ANCONA - L’ex sede dell’Inps diventerà una Cittadella della Giustizia. Acquistato dal Ministero della Giustizia il compendio in disuso. «Priorità per l’Agenzia del Demanio è la centralità dell’utenza, ... corriereadriatico.it ACQUISTA ORA https://shorturl.at/2g85h Segui la tua squadra in trasferta con Super J Domenica 15 febbraio: #Ancona Chieti F.C. 1922 Termoli Calcio 1920 #Giulianova Informiamo che, fino al giorno della partita, sarà possibile acquistare e - facebook.com facebook