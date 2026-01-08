Il grido di dolore di Zanzini | In 12 anni persi 146 negozi alla domenica i centri commerciali vanno chiusi

Giammaria Zanzini evidenzia le conseguenze delle chiusure domenicali sulla grande distribuzione organizzata, sottolineando come in 12 anni siano stati persi 146 negozi. Alla luce delle recenti dichiarazioni di Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, si propone un confronto serio e approfondito a livello nazionale, evitando posizioni ideologiche. La discussione sulle aperture domenicali richiede analisi obiettive per valutare gli impatti sul settore e sull’economia locale.

“Sulle chiusure domenicali della Gdo è arrivato il momento di ragionare seriamente. Le dichiarazioni del presidente di Ancc-Coop, Ernesto Dalle Rive su ‘Il Sole 24 Ore’ vanno nella direzione giusta e meritano un confronto nazionale vero, non ideologico - dice Giammaria Zanzini, presidente di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Città a rischio desertificazione. In 12 anni persi 140mila negozi Leggi anche: “Strage“ di esercizi commerciali. Dieci negozi chiusi in 200 metri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il grido di dolore di Zanzini: "In 12 anni persi 146 negozi, alla domenica i centri commerciali vanno chiusi" - Il presidente di Confcommercio, Giammaria Zanzini: "Sulle chiusure domenicali della Gdo è arrivato il momento di ragionare seriamente" ... riminitoday.it

