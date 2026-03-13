Anas assunzioni | oltre 900 entro il 2028 e selezioni per diplomati amministrativi e tecnici

Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce la maggior parte della rete stradale italiana, ha annunciato di voler assumere oltre 900 dipendenti entro il 2028. La società sta portando avanti un piano di rafforzamento del personale, con prossime selezioni rivolte a diplomati amministrativi e tecnici. Le assunzioni si inseriscono in un progetto volto ad ampliare l’organico nei prossimi anni.

Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce gran parte della rete stradale nazionale, ha avviato negli ultimi anni un importante piano di rafforzamento dell’organico e prevede ulteriori inserimenti nel prossimo futuro. Secondo i dati diffusi dall’azienda, negli ultimi tre anni la forza lavoro è cresciuta di oltre 1.000 dipendenti, pari a circa il 15% dell’organico complessivo. E il piano industriale prevede altre 900 assunzioni entro il 2028. L’aumento del personale è legato ai numerosi investimenti in infrastrutture e manutenzione della rete stradale, che richiedono nuove competenze tecniche e amministrative. Nuove opportunità di lavoro entro il 2028. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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