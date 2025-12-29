Sei nuove assunzioni in Comune | quattro funzionari tecnici e due istruttori amministrativi

Il Comune di Brindisi annuncia le nuove assunzioni di sei figure professionali, tra funzionari tecnici e istruttori amministrativi. I vincitori dei concorsi hanno firmato il contratto e inizieranno ufficialmente il servizio a partire dal 31 dicembre 2025. Questa iniziativa mira a rafforzare l’organico comunale e migliorare l’efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza.

BRINDISI - Nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, i sei vincitori dei recenti concorsi espletati dal Comune di Brindisi hanno stipulato il relativo contratto di lavoro e la loro assunzione decorrerà dal 31 dicembre prossimo. “Il Comune di Brindisi torna ad assumere e questo è di per sé. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Sei nuove assunzioni in Comune: quattro funzionari tecnici e due istruttori amministrativi Leggi anche: Il Comune cerca due istruttori amministrativi e contabili: concorrono in 519 Leggi anche: Aperte le ricerche per quattro nuove assunzioni al Comune: come candidarsi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “Ne vale la pena”: bilancio positivo per il progetto di reinserimento rivolto alla Casa circondariale di Santo Spirito; Crosia, licenziati dopo 15 anni di servizio: sei TIS buttati fuori dal Comune nel silenzio totale; Comune, fuga di ingegneri e si cerca il comandante; Alghero, regalo di Natale per la polizia locale: sei nuove auto ibride. Sei nuove assunzioni in Comune: quattro funzionari tecnici e due istruttori amministrativi - Nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, i sei vincitori dei recenti concorsi espletati dal Comune di Brindisi hanno stipulato il relativo contratto ... brindisireport.it

Concorsi Pubblici Gennaio 2026 per oltre 10mila assunzioni: elenco dei Bandi con tutte le scadenze - Sono rivolti a diplomati, laureati e anche a candidati con licenza media o scuola dell'obbligo. ticonsiglio.com

Caserta, svolta al Comune: via a sette nuove assunzioni - Sono sette le nuove assunzioni, quattro a tempo indeterminato e tre a tempo determinato, autorizzate dal Comune e tutte già previste nel Piano integrato di attività e ... ilmattino.it

Bilancio positivo per ASST Sette Laghi: 502 nuove assunzioni e organico in crescita del 2%. - facebook.com facebook

Dietro l’accordo di Intesa esodi e nuove assunzioni per una banca più giovane x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.