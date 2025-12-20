Alla Tua 61 nuove assunzioni fra il 2026 e il 2028 a breve usciranno le selezioni pubbliche
Tua cresce con 61 nuove assunzioni già programmate tra il 2026 e il 2028. È questa la strategia di crescita messa in campo dall'azienda del trasporto unico locale, che si prepara ad affrontare i prossimi anni con un rafforzamento significativo e trasversale degli organici, guardando alle sfide. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Ponte sullo Stretto: Webuild avvia le selezioni per nuove assunzioni
Leggi anche: Salerno, la Giunta vara il Bilancio 2026-2028: tasse invariate e fondi per le opere pubbliche
Tua annuncia 61 nuove assunzioni tra 2026 e 2028 per rafforzare il trasporto pubblico - È questo il dato che fotografa la strategia di crescita messa in campo da Tua, che si prepara ad ... laquilablog.it
Alla Tua previste 61 assunzioni nel triennio 2026-2028 - La Tua, Società Unica Abruzzese di Trasporto, si prepara ad affrontare i prossimi anni con un rafforzamento significativo e trasversale degli organici, guardando alle sfide future del trasporto pubbli ... msn.com
Taranto, proventi multe per nuove assunzioni nella Polizia Locale - facebook.com facebook
Nuove assunzioni in #Calabria, al Comune di Lamezia Terme: un funzionario specialista informatico e quattro funzionari contabili, vincitori del concorso #RIPAM Coesione, sostenuto da risorse del PN #CapCoe. lameziainforma.it/istituzione/20… #EUinmyReg x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.