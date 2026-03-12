Irpinia | 3.900 nuovi posti di lavoro previsti a marzo 2026

A marzo 2026, le imprese nelle province di Avellino e Benevento prevedono di assumere 3.900 persone. Il dato emerge dal monitoraggio del Sistema Informativo Excelsior, che raccoglie le previsioni di assunzione delle aziende locali. Questa cifra rappresenta le nuove opportunità di lavoro previste per quel periodo, senza includere dettagli sulle specifiche figure professionali o settori coinvolti.

Sono 3.900 le nuove assunzioni previste dalle imprese delle province di Avellino e Benevento nel mese di marzo 2026, secondo il monitoraggio del Sistema Informativo Excelsior. La domanda occupazionale si concentra prevalentemente nei settori dei servizi e dell’industria, con una forte richiesta di profili tecnici e operai specializzati. Il clima è piovoso e fresco, con temperature intorno ai 16 gradi e venti da sud-ovest, mentre la probabilità di precipitazioni si attesta al 95%. Questo scenario meteorologico non sembra fermare l’attività economica: le micro e piccole imprese continuano a guidare il mercato del lavoro locale, rappresentando oltre il 75% delle aziende che programmano nuovi ingressi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

