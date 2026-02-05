Udc Sicilia il partito cresce ancora | nuove adesioni nel Palermitano e nelle Madonie

Da palermotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione di Centro in Sicilia continua a rafforzarsi. Nel Palermitano e nelle Madonie arrivano nuove adesioni e nomine che puntano a consolidare la presenza del partito sul territorio. La crescita è evidente e va avanti, con il partito che si fa più forte in queste zone.

Prosegue il percorso di crescita e radicamento territoriale dell’Unione di Centro in Sicilia, con il rafforzamento della propria struttura organizzativa nel Palermitano e nelle Madonie attraverso nuove nomine che consolidano l’azione politica del partito sui territori. Nell’ambito di questo.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Udc Sicilia

Cancro del Colon-retto, adesioni agli screening ancora basse nel Foggiano: nuove strategie per potenziare la prevenzione

Il cancro del colon-retto rappresenta una sfida importante per la salute pubblica nel Foggiano, con adesioni agli screening ancora basse.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Udc Sicilia

Argomenti discussi: Continuano le adesioni all'Udc, Massimo Pellingra Contino nuovo responsabile del settore giuridico amministrativo; Terrana rafforza l’Udc in Sicilia, Pellingra nominato responsabile giuridico regionale - AgrigentoNotizie; Altra adesione all’Udc proveniente dalla Dc; Comunali Marsala, Udc: sì a candidatura unitaria nel centrodestra.

Udc, nuove adesioni nel Palermitano e nelle MadoniePALERMO – Prosegue il percorso di crescita e radicamento territoriale dell’Unione di Centro in Sicilia, con il rafforzamento della propria struttura organizzativa nel Palermitano e nelle Madonie ... livesicilia.it

udc sicilia il partitoContinuano le adesioni all'Udc, Massimo Pellingra Contino nuovo responsabile del settore giuridico amministrativoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Nuova adesione e nuovo incarico ... palermotoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.