Elezioni comunali a Termini Imerese Amodeo Lega | Partito pronto alla sfida di primavera serve una svolta

In vista delle elezioni comunali di Termini Imerese, il rappresentante della Lega, Amodeo, ha dichiarato che il partito è preparato a partecipare alla sfida elettorale di primavera, sottolineando la necessità di una svolta per la città. La Lega si impegna a proporre una nuova visione amministrativa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità e di contribuire allo sviluppo locale.

