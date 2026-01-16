Elezioni comunali a Termini Imerese Amodeo Lega | Partito pronto alla sfida di primavera serve una svolta
In vista delle elezioni comunali di Termini Imerese, il rappresentante della Lega, Amodeo, ha dichiarato che il partito è preparato a partecipare alla sfida elettorale di primavera, sottolineando la necessità di una svolta per la città. La Lega si impegna a proporre una nuova visione amministrativa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità e di contribuire allo sviluppo locale.
Lega per Salvini premier - TERMINI IMERESE Comunicato stampa del 16 gennaio 2025 TERMINI IMERESE; AMMINISTRATIVE: AMODEO (LEGA), PARTITO PRONTO PER SFIDA ELETTORALE DI PRIMAVERA, TERMINI HA BISOGNO DI UNA SVOLTA TERMINI IMERESE - “La Lega è pronta alla sfida per l’elezione di sindaco e consiglio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Amodeo (Lega): "Va fatta operazione verità sui conti del Comune di Termini Imerese"
Leggi anche: Termini Imerese, Amodeo (Lega): "Grave situazione finanziaria del Comune, la Corte dei Conti è stata chiara"
