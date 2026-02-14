Amici chi passa al serale | i nomi degli allievi

Giovedì 12 febbraio 2026, durante la registrazione di Amici 25, si sono decisi i primi allievi che accederanno al Serale. La scelta è arrivata dopo intense sfide tra giovani talenti, con alcuni di loro che hanno dimostrato di meritare un posto nella fase finale del programma. La puntata, che andrà in onda domenica 15 febbraio su Canale 5, rivela i nomi di chi ha ottenuto le maglie oro e si prepara ad affrontare le prossime settimane di gara.

La classe, già ridotta dopo le recenti eliminazioni di Flavia Buoncristiani, Anna Iseppi, Paola, Giorgia Foglini, Pierpaolo Monzillo e Maria Rosaria Dalmonte, entra ora nella fase più delicata. Ospiti della puntata: Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta Toromani.