Manutenzione strade provinciali | lavori in corso a Battipaglia

A Battipaglia, i lavori di manutenzione sulle strade provinciali hanno causato chiusure e restrizioni al traffico. Gli operai stanno intervenendo per riparare buche e migliorare la sicurezza delle arterie principali. La ristrutturazione riguarda alcune vie molto trafficate, come via Italia e viale Italia, dove si sono verificati rallentamenti. La provincia ha annunciato che gli interventi continueranno per alcuni giorni, provocando disagi ai cittadini e agli automobilisti. Le autorità invitano a usare percorsi alternativi per evitare ingorghi.
Interventi di messa in sicurezza su richiesta del Comune: rifacimento asfalto e risagomatura. Scatta il senso unico alternato dalle 7 alle 18 Manutenzione straordinaria e limitazioni al traffico sulle arterie di competenza provinciale a Battipaglia. Sono in corso i cantieri per la messa in sicurezza del piano viabile sulla Strada Provinciale 8 e sulla Strada Provinciale 312, interventi disposti da Palazzo Sant'Agostino a seguito delle richieste avanzate dall'amministrazione comunale. I lavori interessano tratti specifici che presentavano condizioni di deterioramento. Nello specifico, sulla SP 8 il cantiere è attivo dal chilometro 2+000 al chilometro 3+300, dove le squadre sono impegnate nella posa del nuovo manto stradale (il cosiddetto "tappetone").🔗 Leggi su Salernotoday.it
