Lavori di bonifica amianto all’ex nido Cavazzoni | cittadini sorpresi senza comunicazione ufficiale

Nel fine settimana, i cittadini di Bologna si sono trovati di fronte a lavori di bonifica dell’amianto all’ex nido Cavazzoni senza alcuna comunicazione ufficiale. Durante il fine settimana, sono iniziati i lavori di rimozione di materiali pericolosi in un’area già in fase di demolizione, dove sorgerà una nuova scuola. La gente si è sorpresa, perché nessuno aveva avvertito dell’intervento, e molti si chiedono se siano state prese tutte le precauzioni del caso.

Nel fine settimana appena trascorso, opera di rimozione di materiali contenenti amianto è stata eseguita nell’ex nido Cavazzoni, ubicato in via Bezzecca a Bologna, in un’area già in fase di demolizione per la costruzione di un nuovo plesso scolastico. I lavori, effettuati tra sabato e domenica mattina, sono stati condotti da personale in tute protettive, mascherine e guanti, che ha operato in un’area delimitata da doppia recinzione e rete antipolvere. L’intervento è scaturito dalla scoperta, durante la demolizione controllata, di tubi ricoperti da una guaina sottoposta a verifica. L’analisi condotta dall’Azienda USL ha rilevato la presenza di una minima quantità di fibre di amianto, ma il materiale è risultato compatto e non friabile, quindi non rilasciante fibre nell’aria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

È scoppiata la polemica a via Bezzecca, dove si sta rimuovendo l'amianto dall'ex nido Cavazzoni.

La Lombardia ha una nuova legge sull'amianto; Amianto, Fabrizio Protti: Non ci sono più scuse, ora la responsabilità è dei sindaci; Ex Officine Magliola, la nuova proprietà inizia i lavori: disboscamenti e via i rifiuti; Amianto in Lombardia: in vigore nuova legge per i lavoratori.

