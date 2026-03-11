America’s Cup New Zealand vara Taihoro rendendo omaggio alla città di Napoli

Auckland ha assistito al varo ufficiale di Taihoro, l’imbarcazione che rende omaggio a Napoli. L’evento si è svolto con la presenza di rappresentanti e tecnici, mentre i due bracci laterali dell’imbarcazione sono stati messi in posizione. La cerimonia ha segnato l’inizio delle operazioni di preparazione per le competizioni dell’America’s Cup.

La prima, grande sorpresa della 38a America's Cup è di carattere grafico: mai ci si poteva aspettare che al varo ufficiale di Emirates Team New Zealand – che si è svolto ad Auckland – i due bracci laterali che sostengono i foil fossero di color intenso, con la grande scritta "Napoli". Un omaggio alla sede dell'evento previsto per l'estate 2027 ma anche un'azzeccata idea di marketing (o una furbata se preferite), visto che tutto il resto dell'AC75 "indossa" i tradizionali colori del team: nero (prevalente), un po' di rosso (a prua) e verde (a poppa). C'è il sicuro zampino dei due "capi" del defender: il Ceo Grant Dalton e Matteo De Nora, team...