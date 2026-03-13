Amedeo Minghi in concerto al Teatro Nuovo di Martina Franca

Venerdì 13 marzo alle 21 il Teatro Nuovo di Martina Franca ospiterà il concerto di Amedeo Minghi, che fa parte del tour teatrale “1950 ed altre storie”. L’evento è stato annunciato come una delle tappe della tournée dell’artista, che proporrà il suo repertorio dal vivo in questa occasione. La serata è prevista per un pubblico di appassionati e curiosi.

Venerdì 13 marzo alle ore 21 il Teatro Nuovo di Martina Franca ospiterà il concerto di Amedeo Minghi, tappa del tour teatrale "1950 ed altre storie". In occasione dell'evento l'Amministrazione comunale consegnerà al cantautore una targa celebrativa per i sessant'anni di carriera. Il riconoscimento intende rendere omaggio al percorso artistico di Minghi e al contributo dato alla musica italiana attraverso una produzione caratterizzata da eleganza melodica e testi poetici. Cantautore e compositore tra i più noti del panorama musicale nazionale, Minghi porterà sul palco uno spettacolo che ripercorre le tappe principali della sua carriera.