Ambasciatori di primo soccorso anche a scuola gli studenti imparano a salvare vite

Una settantina gli studenti faentini coinvolti nel progetto promosso dal Rotary Club. Ad aiutarli nell'apprendimento delle manovre di soccorso gli iscritti al corso di laurea in Infermieristica Questa mattina, a Faenza sono stati presentati i risultati del progetto “Come salvare una vita”, nato dall'iniziativa del Rotary Club con il quale a circa una settantina di studenti sono state insegnate le manovre da utilizzare in caso di emergenza, come il massaggio cardiaco. Nel dettaglio, il progetto ha coinvolto 27 studenti dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie dell’istituto Oriani e 44 ragazzi del percorso a curvatura biomedica del liceo Torricelli-Ballardini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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